Lotto-Sechser: 600.000 Euro Gewinn für Wiener-Glückspilz

Heute, am 8. August, war es wieder so weit. Es gab wieder zwei Lotto-Sechser. Ein glücklicher Wiener erzielte per Quicktipp einen Gewinn von exakt 600.000 Euro. Auch einem Kärnten gelang es per Normalschein einen Sechser zu erzielen. Die nächste Gewinnchance ist die Bonus-Ziehung am Freitag, dem 9. August. Sie wird von Ex-Skirennläuferin Lizz Görgl moderiert. Bei dieser steht ein zusätzlicher Jackpot von 300.000 Euro auf dem Spiel.