Swifties bekommen auch Geld für ÖBB-Zugtickets zurück

„Für tausende Fans ist durch die Absage der Taylor Swift-Konzerte in Wien ein lang ersehnter Traum geplatzt. Viele Swifties reisen weit an – viele tun das natürlich auch mit den ÖBB. Gerade in diesen Zeiten möchte ich nicht, dass diejenigen noch zusätzlich finanzielle Nachteile erleiden. Wir haben deshalb gemeinsam mit den ÖBB festgelegt: Wer zum Konzert gefahren wäre, das Zug-Ticket nun aber nicht mehr benötigt, bekommt die Kosten refundiert. Terroristen wollen uns durch Angstmacherei und Panik auseinanderdividieren und uns unsere Lebensart, Vielfalt und Offenheit nehmen. Aber genau das werden wir nicht zulassen, dem werden wir nicht nachgeben. Wir stehen zusammen. Die Rückerstattung ist ein kleiner Beitrag dazu“, erklärt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (GRÜNE) am Donnerstag.

ÖBB: „Können nur einen kleinen Beitrag zum Trost leisten“

„Mir tun die vielen Menschen leid, die sich von ganzem Herzen darüber gefreut haben, ihr Idol endlich live zu sehen. Wenn Terror und Bedrohung dazu führen, dass solche Feste der Freude und des Zusammenseins abgesagt werden, ist das ehrlich erschreckend. Als ÖBB können wir nur einen kleinen Beitrag zum Trost leisten und refundieren selbstverständlich die Kosten für nicht stornierbare Tickets nach Wien an den drei geplanten Konzerten“, ergänzt ÖBB-CEO Andreas Matthä.

Bei Vorweis eines Konzerttickets

ÖBB-Tickets, welche digital erworben wurden und noch innerhalb der üblichen Stornofrist liegen, können die Kunden direkt online stornieren. Jene ÖBB Tickets, bei denen die Stornofrist bereits überschritten ist (inkl. zuggebundener Sparschiene-Tickets), können ausschließlich an den Ticketschaltern in den ÖBB Reisezentren retourniert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Tickets noch nicht in Anspruch genommen wurden sowie der Vorweis eines Konzerttickets bzw. einer Buchungsbestätigung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 14:25 Uhr aktualisiert