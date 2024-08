Ehemaliger McDonald’s Betreiber insolvent: 392.500 Euro Schulden

Der KSV 1870 gab bekannt, dass heute, am 8. August, am Linzer Landesgericht Konkurs über den ehemaligen Betreiber der McDonald’s-Restaurants am Linzer Hauptbahnhof und in der PlusCity in Pasching, Oberösterreich, eröffnet wurde. Das 2012 gegründete, insolvente Unternehmen Markus Zenker GmbH betrieb jahrelang die Fast-Food-Lokale am Linzer Hauptbahnhof und in der PlusCity. Die beiden Restaurants wurden im Jahr 2021 an die McDonald’s Franchise GMBH übergeben und sind somit von der Insolvenz nicht betroffen.

Schuldner sei außer Lande

KSV1870-Referentin Sonja Kierer vermittelte, dass vor drei Jahren die Gewerbeberechtigung für die PlusCity-Filiale zurückgelegt und stattdessen eine Gewerbeberechtigung in Wien erlangt wurde. Der Schuldner hat somit derzeit zwei intakte Gewerbeberechtigungen für Restaurant und Gastronomiebetriebe, einen in Linz und einen in Wien. Einen Kostenvorschuss für die Konkurseröffnung hat ein Gläubiger, der Antragsteller, zugesagt, da sich der Schuldner laut Angaben im Eröffnungsedikt momentan in Kanada aufhält. Derzeit sind nur die Schulden bei diesem Gläubiger bekannt, die angeblich 392.500 Euro betragen.