Jugendrotkreuz Voitsberg-Köflach: Erfolgreich beim Bundesjugendbewerb

Die Erfolgsserie setzt sich fort: Nach dem großartigen Abschneiden beim diesjährigen Landesjugendbewerb im Juni, wo die beiden Bewerbsgruppen aus Bruck die Plätze zwei und vier erreichten, konnte die Bezirksstelle Voitsberg-Köflach nun auch beim Bundesjugendbewerb in Graz glänzen.

©Rotes Kreuz Voitsberg-Köflach Die Jugendlichen hatten beim Bundesjugendwettbewerb des Roten Kreuzes Spaß.

Größte Veranstaltung des Jugendrotkreuzes

Das Jugendrotkreuz organisiert in allen Bundesländern Österreichs Landesjugendbewerbe, bei denen sich Jugendliche in Erster Hilfe messen und auch soziale Themen behandeln. Die Besten qualifizieren sich für den Bundesjugendbewerb, der im Rahmen des Bundesjugendcamps stattfindet – die größte Veranstaltung des Österreichischen Jugendrotkreuzes. Dieses Jahr wurde das Event vom 18. bis 21. Juli in Graz abgehalten. Neben den Wettbewerben trafen sich Jugendliche aus ganz Österreich, schlossen Freundschaften, nahmen an verschiedenen Aktivitäten teil und feierten gemeinsam in einer Silent Disco. „Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben“, wie Bundesjugendreferent Michael Hinterhofer bei der Schlussveranstaltung betonte.

©Rotes Kreuz Voitsberg-Köflach Die Jugendlichen der Gruppe Voitsberg-Köflach absolvierten die Übungen mit Bravour.

Intensives Training hat sich gelohnt

Jacqueline Reicher berichtet stolz, dass das Jugendrotkreuz der Bezirksstelle Voitsberg-Köflach in den letzten Jahren großen Zuwachs verzeichnet hat. „Die Jugendlichen der Bewerbsgruppe engagieren sich größtenteils erst seit Jahresbeginn beim Roten Kreuz, sind jedoch hochmotiviert.“ In den wöchentlichen Gruppenstunden, zusätzlichen Actiondays und Übungseinheiten wurde intensiv trainiert, um für den Bewerb bestens vorbereitet zu sein. In der Grazer Innenstadt mussten dann verschiedene Stationen gemeistert werden, was die Jugendlichen mit Bravour erledigten.

©Rotes Kreuz Voitsberg-Köflach Auch abseits der Bewerbe wurde den jungen Helfern nicht langweilig.

Platz 6 für Voitsberg

Bei der Siegerehrung am Samstagabend wurden die Platzierungen der 25 qualifizierten Gruppen bekannt gegeben. Die Spannung stieg, bis schließlich Voitsberg auf dem sechsten Platz aufgerufen wurde. Ein großer Erfolg für die Jugendlichen, die sich damit bereits für den nächsten Bundesjugendbewerb qualifiziert haben. Bezirksjugendreferentin Jacqueline Reicher: „Ihre extreme Motivation und ihr Engagement in der Vorbereitung haben sie zu einer der Besten in Erster Hilfe gemacht. Wir, das Jugendgruppenleiterinnen-Team, sind stolz auf ihr Durchhaltevermögen und die wunderbaren Persönlichkeiten in unserer Gruppe.“