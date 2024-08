Kindertheater startet im Herbst wieder in Villach

Seit 33 Jahren bietet die Stadt Villach ein eigenes Programm für das junge Publikum an, das begeistert angenommen wird. „Für uns als Stadt ist Theater ein fixer Bestandteil in der Kultur und schon die jüngsten Villacher nehmen dies gerne an. Sie tauchen in diese besondere, künstlerische Welt ein, erleben Geschichten und Emotionen hautnah und lernen so neue Arten der Wahrnehmung kennen“, erklärt Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).

Familienstücke im Congress Center Villach

Heuer hat das Team der Abteilung Kultur mit Leiter Christian Sturm und Nicole Heuberger besonders kreatives Programm im Angebot. So geht es mit Schauspielern auf Reisen vom Zirkus über den Orient bis in den Sternenhimmel, es wird erkundet, wo Schnecken hausen oder wonach Inspektor Soso sucht. „Bereits Kinder ab zwei Jahren haben bei uns die Möglichkeit, altersentsprechend kulturelle Erfahrungen zu sammeln“, erklärt Sturm. Für jede Altersgruppe können im Abo vier Stücke zum Preis von 36 Euro gebucht werden. Zusätzlich gibt es zwei Familienstücke im großen Saal des Congress Centers Villach. Diesmal sind Marko Simsa und die Kokosbusserlband sowie Pippi Langstrumpf zu sehen.

Festival STELLA kommt in die Draustadt

Ein zusätzlicher Höhepunkt im heurigen Theaterherbst ist das Festival STELLA – in dessen Rahmen werden in Villach die österreichweiten Preise für außergewöhnliche Leistungen im Bereich Kindertheater verliehen. „Für uns als Stadt ist es eine Freude, dieses Festival bei uns zu begrüßen“, hebt Heuberger hervor. Vom 19. bis 21. November werden „Hände“, „Wenn Schnecken hausen“ und „Die Konferenz der Tiere“ für die Abonnenten zu sehen sein. Einzelkarten können ab Anfang Oktober über Oeticket erworben werden. Das gesamte Kindertheater-Programm ist auf der Homepage www.villach.at/kultur zu finden.