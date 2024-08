Ein Trostpflaster für die Swifties

Veröffentlicht am 8. August 2024, 15:15 / ©APA

Nach der gestrigen Absage der Taylor Swift Konzerte zeigen sich verschiedene Unternehmen großzügig. Neben den allgemeinen Bedingungen, um das Geld zurückzubekommen, starten viele Unternehmen als Reaktion darauf verschiedene Initiativen. Da viele Swifties weit anreisen, bietet die ÖBB ihnen eine kostenlose Rückerstattung der Zugtickets an. Gratis Kaffee für alle Fans gibt es in allen Tchibo-Filialen nach Vorzeigen eines Konzerttickets. Aber auch LeBurger zeigt sich solidarisch. Alle mit einem Ticket sind in ihr Restaurant eingeladen, um einen Burger zu genießen. Aufgrund des großen Ansturms gelten dort allerdings verschiedene Voraussetzungen.

Auch die Albertina lädt die Swifties ein

Nach der Absage der drei Konzerte von Taylor Swift in Wien, möchte die Albertina alle Fans einladen, mit ihrem Ticket gratis die Albertina zu besuchen. „Es muss eine sehr große Enttäuschung für all die Fans von Taylor Swift sein und wir hoffen, dass wir sie damit ein wenig aufmuntern können“, erklärte Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina. Gültig ist diese Aktion ab sofort bis Sonntag, den 11. August mit einem Taylor-Swift-Ticket an allen Standorten der Albertina.