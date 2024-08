„Tour de Franz“: Promis traten für den guten Zweck in die Pedale

Etliche Freunde, Wegbegleiter, Sportler und Vertreter der Wirtschaft folgten dem Ruf von Skikaiser Franz Klammer sowie den Organisatoren Ronny Hohenberger und Karin Pucher. Abgestrampelt haben sich neben Moderator Armin Assinger, Radrennfahrer Marco Haller und Skistar Marco Schwarz auch die ehemaligen Rad-Asse Bernie Eisel, Rene Haselbacher und Reto Hollenstein, Ski-Ass Adrian Pertl, Olympiasieger Felix Gottwald und die Ex-Ski-Weltmeisterin Lizz Görgl. Ebenso mit dabei waren Vertreter aus der Wirtschaft, wie Thomas Seitlinger, Herbert Waldner und Walter Wiedenbauer.

©KK / Tour de Franz Viele prominente Gesichter waren bei der diesjährigen Tour de Franz mit dabei.

Rad-Charity brachte Spendensumme von 50.000 Euro

Die Streckenlänge der „Tour de Franz“ betrug heuer rund 90 Kilometer. Die Route führte über Maria Saal, Ebenthal und Velden zurück zum Kropfitschbad in Krumpendorf. „Was gibt es Schöneres, als mit Freunden für den guten Zweck zu radeln. Noch dazu auf einer so schönen Strecke mit dem Wörthersee als Höhepunkt“, brachte es Klammer im Ziel auf den Punkt. Skistar Marco Schwarz, der nach seinem Kreuzbandriss am Comeback arbeitet, ergänzt: „Es war eine richtig coole Ausfahrt mit wunderbarem Ambiente und eine gute Bewegungstherapie am Weg zurück. Und wenn es um die gute Sache geht, ist es umso schöner.“ Die Gesamtspendensumme von 50.000 Euro kann sich auch heuer jedenfalls sehen lassen. Mit den Spendengeldern werden Kinder und Familien aus Kärnten unterstützt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 15:22 Uhr aktualisiert