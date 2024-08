„Unbespielbarkeit des Rasens“ könnte Sturm II zum Umzug zwingen

„Nach der ersten Runde der aktuellen Saison – dem 0:0 gegen Bregenz – wurde das Spielfeld in dieser Woche ein weiteres Mal vom Senat 3 der Liga vor Ort begutachtet und danach ebendiese Entscheidung verkündet. Dennoch ist ein weiterer Umzug unserer Zweier noch nicht besiegelt“, so die „Schwoazn“.

Rasen wird erneut geprüft

Vor dem nächsten Heimspiel der Säumel-Truppe, in der dritten Runde gegen Kapfenberg, welches am 17. August stattfinden wird, soll der Rasen ein weiteres Mal kommissioniert werden. Erst dann soll endgültig feststehen, ob weiter in Gleisdorf gespielt werden kann. Geschäftsführer Sport Andreas Schicker betont: „Die ersten Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, um den Platz schnellstmöglich wieder ligatauglich zu machen. Wir hoffen, dass wir bis zur nächsten Kommissionierung vor dem Heimspiel gegen Kapfenberg die Rasenbedingungen wieder auf ein angemessenes Niveau heben können und wir unsere Heimspiele weiterhin in Gleisdorf bestreiten können.“