Mord im Spital: Mann schoss auf Ehefrau und dann auf sich

In einem Spital kam es zu einem Mord.

In einem Spital kam es zu einem Mord.

Veröffentlicht am 8. August 2024, 15:36 / ©5min.at

Eine Mitarbeiterin eines Spitals hörte heute, am Donnerstag, dem 8. August gegen 13.15 Uhr einen lauten Knall aus einem Patientenzimmer. Als sie dort nachsah, fand sie die Patientin mit offensichtlichen Verletzungen im Bett liegend vor. Sie rannte sofort aus dem Zimmer, um die Rettungskette in Gang zu setzen. In diesem Moment war ein weiterer Knall aus dem Raum wahrzunehmen. Schließlich konnte man neben der Frau ihren 88-jährigen Ehemann ebenfalls schwer verletzt auffinden.

Zustand des Mannes kritisch

Während ein Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen konnte, kämpfen die Ärzte aktuell um das Leben des Mannes, dessen Zustand jedoch als kritisch zu bezeichnen ist. Eine Schusswaffe wurde im Zimmer aufgefunden und sichergestellt. Laut derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Mann zunächst die 86-Jährige erschossen und danach die Waffe gegen sich selbst gerichtet hat. Durch den Vorfall wurden keine anderen Personen gefährdet. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd führt die Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 15:39 Uhr aktualisiert