KAC-Kampfmannschaft startete ins Eistraining

Der EC-KAC absolvierte am Donnerstagvormittag sein erstes offizielles Eistraining zur Vorbereitung auf die kommende Saison. Head Coach Kirk Furey, Assistant Coach David Fischer und Goaltending Coach Andrej Hočevar versammelten 28 Kaderspieler am Eis der Heidi Horten-Arena: Neben den vier Neuzugängen Thimo Nickl (Abwehr), Mathias From, Nick Pastujov und Senna Peeters (alle Angriff) waren bei den beiden 45-minütigen Einheiten auch Tit Smolnikar (18) und Maximilian Petritsch (16) als neunter und zehnter Verteidiger mit dabei. Im Angriff war – wie schon bei den optionalen Eistrainings der vergangenen Wochen – zusätzlich der Klagenfurter NHL-Export Marco Kasper als Trainingsgast am Start.

Testspieltermine des EC KAC

Am 16. August bestreiten die Rotjacken dann in Ljubljana (Slowenien) ihr einziges Pre-Season-Spiel in Bestbesetzung. Danach rücken zuerst die vier österreichischen und – zwischen den zwei Testpartien auf eigenem Eis – auch die beiden dänischen Nationalspieler in die jeweiligen Camps vor der Olympia-Qualifikation ein. Für die in der Heidi Horten-Arena ausgetragenen Begegnungen mit den DEL-Klubs Schwenningen (21. August) und Wolfsburg (24. August) sind seit Montag Eintrittskarten erhältlich.