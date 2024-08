Bub (3) knallte mit Laufrad gegen Auto: Verletzt

Veröffentlicht am 8. August 2024, 16:22 / ©Pexels / Alexey Demidov

Zu dem Unfall kam es am Donnerstagvormittag auf einem Campingplatzgelände im Bezirk Hermagor. Ein dreijähriger Bub aus den Niederlanden fuhr dort mit seinem Laufrad eine abschüssige Straße entlang. In der Folge stieß er mit dem Auto einer niederländischen Urlauberin zusammen. Das verletzte Kind wurde in der Folge von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.