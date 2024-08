53 km/h zu schnell: Motorradfahrer aus Oberösterreich gestoppt

Veröffentlicht am 8. August 2024, 16:27 / ©Jakub Sisulak/Pexels

„Um 13.49 Uhr konnte ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Oberösterreich auf der B107 der Großglocknerstraße in einer 70 km/h Beschränkung mittels Laser mit einer Geschwindigkeit von 123 km/h gemessen werden“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Der Fahrer wurde angehalten und der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.