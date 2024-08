Gewitter ziehen durch die Steiermark: Starkregen nun auch in Graz

Nach den starken Regenfällen, die gestern Teile der Steiermark heimgesucht haben, wurde von der Geosphere Austria auch heute eine gelbe Gewitterwarnung für die Steiermark ausgegeben. „Aktuell gewittert es vom Gurktal in Kärnten über die Voitsberg-Köflach-Region, das Grazer und Weizer Bergland bis in das Wechsel-Gebiet“, heißt es von Skywarn Austria um knapp nach 16 Uhr. Das Gewitter ist mittlerweile auch in der Grazer Innenstadt angekommen. Aktuell schüttet es wie aus Kübeln, wie ein Lokalaugenschein zeigt.

©5 Minuten | In Graz schüttet es wie aus Eimern

Zellen können lokal kräftig ausfallen

„Wir erwarten, dass sich die Schauer und Gewitter in den nächsten Stunden weiter nach Südosten bewegen. Die Zellen scheinen vor allem im Süden sehr Outflow-dominant zu sein (das heißt, dass kalter Wind weit vor den eigentlichen Schauern und Gewittern vorauseilt und damit nimmt sich das Gewitter selbst die gute Luftmasse weg), was bedeutet, dass keine Unwetter zu erwarten sind“, informiert Skywarn Austria. Lokal aber können die Zellen dennoch kräftig ausfallen. „Neben kleinem Hagel und Windböen kann vor allem Starkregen mit lokalen Überflutungen ein Thema sein“, wird weiters ergänzt. Stellenweise sind auch eine Vielzahl an Erdblitzen zu beobachten, heißt es abschließend in dem Posting.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 17:10 Uhr aktualisiert