Geplantes Blutbad verhindert: Nehammer äußert sich zu Terroranschlag

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) informiert über den vereitelten Terroranschlag auf das Taylor Swift Konzert in Wien.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) informiert über den vereitelten Terroranschlag auf das Taylor Swift Konzert in Wien.

Veröffentlicht am 8. August 2024, 17:02 / ©Fotomontage Canva: BKA / Florian Schrötter / APA

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gab in der heutigen Pressekonferenz, dem 8. August 2024, bekannt, dass ein geplanter Terroranschlag auf ein Taylor Swift Konzert in Wien vereitelt werden konnte. Der Haupttäter, der gestand, mit zwei Komplizen einen Anschlag geplant zu haben, wurde festgenommen. „Zum Glück konnte so ein Anschlag verhindert werden“, betonte Nehammer.

Sicherheitsmaßnahmen haben oberste Priorität

Nehammer unterstrich, dass die Sicherheit der Menschen immer Vorrang habe, insbesondere bei Großveranstaltungen, die zunehmend ins Visier von Terroristen geraten. „Viele Fans, auch aus dem Ausland, haben über ein Jahr auf dieses Konzert gewartet und sich gefreut, aber die Sicherheit geht hier vor“, sagte er.

Islamistische Terrorzelle zerschlagen

Laut Nehammer handelt es sich bei den Tätern um eine islamistische Terrorzelle, die das Ziel hatte, Angst und Schrecken zu verbreiten. Dank der intensiven Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten konnte der geplante Anschlag rechtzeitig aufgedeckt und vereitelt werden. Auf die Frage, ob Österreich ohne ausländische Hilfe den Anschlag hätte aufdecken können, betonte Nehammer die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit. „Österreich hat in der Vergangenheit auch anderen Diensten geholfen. Es gibt einen intensiven Informationsaustausch, der in solchen Fällen unerlässlich ist“, erklärte er.

Absage des Konzerts war notwendig

Nehammer verteidigte die Entscheidung, das Konzert abzusagen. „In dieser Situation hatte die Sicherheit der Menschen oberste Priorität“, so der Bundeskanzler. Die Ermittlungen laufen weiter, um alle Hintergründe des geplanten Anschlags vollständig aufzuklären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 17:21 Uhr aktualisiert