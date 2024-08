Nach Konzertabsage: Fans laden zum Swiftie-Picknick in Villach

„Le Burger“ lädt zum Gratis-Snack, „Tchibo“ zum Kaffee und das „Cineplexx“ stellt einen ganzen Popcornkübel als Trostpflaster nach der Absage der drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien parat. Im ganzen Land ist die Anteilnahme groß. Alle wissen: Für zehntausende Fans in ganz Österreich ist am Mittwochabend ein Traum zerplatzt. Auch die drei Kärntnerinnen Anna Nočnik, Katy Pucher und Katrin Koller-Seppele haben monatelang auf die Eras Tour hingefiebert. „Wir hatten sogar VIP-Tickets!“, erzählt Anna gegenüber 5 Minuten. Als die Nachricht sie erreichte, haben sie bereits tief geschlafen. „Wir wollten ja schon um vier in der Früh losfahren nach Wien, doch dann läutete unser Telefon.“

Swiftie-Picknick im Stadtpark Villach

Noch in der Nacht beschlossen die drei, stattdessen eine Veranstaltung in Villach auf die Beine zu stellen. „Wir möchten das Beste daraus machen und gemeinsam mit unseren Swiftie-Fans den Zusammenhalt und die Vibes vom Konzert teilen.“ Unter dem Motto „Fuck Terror, love Taylor“ wollen sie deshalb am 9. August 2024, ab 12 Uhr, ein Swiftie-Picknick im Stadtpark Villach organisieren.

©privat Die Vorbereitungen für das Swiftie-Picknick sind bereits voll im Gange.

Freundschaftsarmbänder zum Tauschen mitbringen

„Wir möchten ein Zeichen setzen, dass Terror und Gewalt keinen Platz in unserer Gesellschaft haben, deshalb haben wir uns gedacht, wir setzen uns in den Park mit Musik und wer sich dazugesellen möchte, ist herzlich eingeladen.“ Mit den entsprechenden Behörden sei bereits alles abgeklärt worden. Wer hat, kann übrigens auch Freundschaftsarmbänder zum Tauschen mitbringen. „Wir freuen uns schon so sehr auf einen gemeinsamen Tag morgen. Es ist wie ein kleiner Lichtblick nach dieser ganzen Enttäuschung“, erklärt Anna abschließend.

