Umbau am Heuplatz abgeschlossen: Ersatzhaltestelle bleibt aber noch

Zwar ist die neue Haltestelle Heuplatz (stadteinwärts) bereits fertiggestellt, ab dem 2. September 2024 komme es aber nochmals zu Bauarbeiten in diesem Bereich. „Im Zuge dieser Arbeiten wird die neue Haltestelle als Abstellplatz für die Baufahrzeuge benötigt. Daher wird sie noch nicht bedient“, heißt es am Donnerstag in einer Information der Stadtwerke Klagenfurt. Die Ersatzhaltestelle in der St. Veiter Straße bleibt noch bis Ende September aufrecht. Betroffen sind davon die KMG-Linien A und 4.