Sucheinsatz: Urlauberkind auf Campingplatz verschwunden

Am Donnerstagnachmittag ertönte die Sirene in der Gemeinde Greifenburg. Die hiesige Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen, weil ein Urlauberkind auf einem Campingplatz vermisst wurde. „Noch vor unserem Eintreffen hatten wir dann jedoch glücklicherweise bereits die Rückmeldung erhalten, dass das Kind gefunden werden konnte und es wohlauf ist“, geben die Florianis Entwarnung. Also: Ende gut, alles gut.