Blutspende: Diese Menschen werden nicht mehr „diskriminiert“

Rund 3,4 Prozent aller Menschen in Österreich gehen regelmäßig Blut spenden. „Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, um die Versorgung von Unfallopfern und bei Operationen zu gewährleisten. Mit einer Novelle der Blutspenderverordnung werden die rechtlichen Vorgaben nun an den aktuellen Stand der Wissenschaft angepasst“, teilt das Gesundheitsministerium mit. Am heutigen Donnerstag, dem 8. August, wurde die Novelle in Begutachtung geschickt.

Maximale Grenzmenge

Um die Sicherheit für Spender zu erhöhen, wird die maximale Menge an gespendetem Blut pro Jahr verringert. Frauen dürfen künftig pro Jahr höchstens 1,5 Liter Blut spenden, Männer 2 Liter Blut pro Jahr. Erlaubt sind höchstens drei bzw. vier Spenden pro Jahr im Abstand von mindestens 8 Wochen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch Vielfachspender keinen Eisenmangel erleiden. Die Änderung der jährlichen Höchstmengen erfolgt auf Empfehlung der Blutkommission.

Änderung für Menschen aus Malaria-Gebieten

Menschen, die in Malaria-Gebieten geboren oder aufgewachsen sind, werden nicht mehr dauerhaft von der Blutspende in Österreich ausgeschlossen. Gleiches gilt für Personen, die solche Gebiete besucht haben und bei denen Malaria-Symptome erkennbar waren. Sie müssen allerdings ein negatives NAT-Testergebnis und einen negativen Antikörpertest vorweisen, die frühestens sechs Monate nach der Ausreise durchgeführt wurden.

„Niemand wird diskriminiert“

Erstmals werden auch medizinische Vorgaben für diverse und intergeschlechtliche Personen sowie Menschen ohne Geschlechtsangabe festgelegt. Sie konnten zwar bisher bereits Blut spenden, einzuhaltende Intervalle und Höchstmengen waren für sie aber nicht definiert. Nun wird klargestellt, dass für sie grundsätzlich die Vorgaben für das weibliche Geschlecht gelten. Entsprechen die körperlichen Eigenschaften den für Männer festgelegten Mindestwerten, können auf Wunsch auch die Vorgaben für das männliche Geschlecht herangezogen werden. Zu den Parametern zählen etwa das Gewicht, der Blutdruck oder die Pulsfrequenz. Die Sicherheit für Spender wird durch eine ärztliche Bestätigung über die gesundheitliche Eignung sichergestellt. „Wir stellen damit sicher, dass niemand aufgrund seines Geschlechts oder seiner Geschlechtsidentität diskriminiert wird“, betont Gesundheitsminister Johannes Rauch.

Novelle soll noch heuer in Kraft treten

„Mit der neuen Verordnung sind nun mehr Menschen zur Blutspende zugelassen, gleichzeitig dürfen Spenderinnen und Spender künftig weniger häufig spenden“, betont Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant und für Blut-Agenden zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung des Österreichischen Roten Kreuzes. Die novellierte Blutspenderverordnung soll noch im Herbst 2024 in Kraft treten. Zeitnah nach Inkrafttreten werden auch die Fragebögen für die Blutspende an die neuen Vorgaben angepasst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 19:01 Uhr aktualisiert