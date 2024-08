Kletterunfall in Tirol: Verletzte (54) schlug auf steinigem Boden auf

Kletterunfall in Ginzling in Tirol: Die verletzte Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Kletterunfall in Ginzling in Tirol: Die verletzte Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am Donnerstag, den 8. August 2024, ereignete sich im Klettergebiet „Ewige Jagdgründe“ in Ginzling, Tirol, ein schwerer Kletterunfall. Eine 54-jährige Deutsche stürzte gegen 10.45 Uhr beim Abseilen vom ersten Standplatz der Kletterroute „0815“ etwa fünf Meter in die Tiefe.

Frau schlug auf dem steinigen Waldboden auf

Sie schlug auf dem steinigen Waldboden auf und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Die Frau wurde von der Bergrettung Ginzling erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Ihr 44-jähriger Kletterpartner blieb unverletzt.