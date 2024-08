„Hatte es eilig“: Raser mit 196 km/h auf A2 unterwegs

Mit 196 km/h war ein Autofahrer am Donnerstag auf der A2 unterwegs.

Veröffentlicht am 8. August 2024, 20:06 / ©5 Minuten

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung konnte am Donnerstag ein sich schnell näherndes Fahrzeug auf der A2 Südautobahn wahrnehmen. Nachdem das Auto überholt hatte, hefteten sich die Beamten auf die Fersen des Rasers. Dabei konnten sie eine Geschwindigkeit von 196 km/h messen. „Als Begründung gab der 55-jährige Lenker aus dem Bezirk Villach-Land an, dass er es eilig hatte“, heißt es seitens der Polizei. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

