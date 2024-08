Mit dem Rad ins Bad: Diese Plätze sind leicht erreichbar

Veröffentlicht am 8. August 2024, 20:22 / ©Blue Bird auf pexels.com

Wer kein Auto besitzt oder sich trotz der hohen Temperatur ein wenig sportlich betätigen will, kommt in Wien auch mit dem „Rad ins Bad“. In der Stadt ist der nächste Ort für eine Abkühlung mit dem Fahrrad leicht erreichbar. Beispielsweise lässt sich gut zur Donauinsel radeln. Dort finden Erholungssuchende ausreichend Platz fürs Baden oder zur Entspannung. Großer Beliebtheit erfreut sich auch der erste Teil der neu geschaffenen Freizeitmeile „Pier 22“ der pünktlich zu Sommerbeginn fertiggestellt wurde.

Diese Plätze bieten eine Abkühlung

Neue und Alte Donau sind besonders bei den Schwimmern gefragt. Neben dem beliebten CopaBeach gibt es dort einen neuen Sandstrand „Arena Beach“. Oder für die Familien einen Badestrand. Für Radfahrende gibt es gut ausgebaute Radwege, die entlang der Neuen Donau und quer durch die Stadt führen, sodass eine Anreise mit dem Fahrrad schnell und unkompliziert möglich ist. Ein bisschen weiter entfernt sind die Badeplätze Donaualtarm Greifenstein und Strandbad Kritzendorf. Von Wien aus führt der gut ausgebaute Donau-Radweg entlang der Donau direkt zu diesen Badestellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 20:52 Uhr aktualisiert