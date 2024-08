Polizei ermittelt nach Gastro-Einbruchsserie im Bezirk Villach

Laut erstem Ermittlungsstand hebelte der bislang unbekannte Täter ein gekipptes Fenster bei einer Pizzeria im Bezirk Villach auf und verschaffte sich so Zugang. In der Folge durchsuchte er die Innen- und Kellerräume der Pizzeria. Laut den Angaben des Besitzers wurde zwar nichts gestohlen, jedoch entstand ein Sachschaden am Fenster sowie den Innentüren.

Zweiter Einbruch in unmittelbarer Nähe

In der Folge dürfte derselbe Täter auch durch ein Fenster in einen Gasthof in der Nähe der Pizzeria eingestiegen sein. „Dabei wurden eine Brieftasche und Bargeld in Höhe von einem vierstelligen Betrag gestohlen“, erklärt die Polizei. Videoaufzeichnungen und Spuren von den Tatorten wurden gesichert. Die Ermittlungen laufen bereits auf Hochtouren.