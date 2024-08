Kärntnerin (63) befolgte Anweisungen von Cyberkriminellen

Veröffentlicht am 8. August 2024, 20:34 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Was die 63-Jährige zunächst nicht ahnte: Bei dem vermeintlichen Bankberater handelte es sich um einen fiesen Online-Betrüger. Dieser redete ihr ein, dass ihr Bankkonto angeblich betrugsgefährdet sei. In der Folge lockte er sie auf eine Internetseite. Gutgläubig befolgte die Frau sämtliche Anweisungen des Mannes und klickte auf die von ihm angegebenen Felder. Erst später bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige. „Ihr entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro“, heißt es seitens der Polizei.