Tödlicher Sturz: Wanderer (62) stürzt 250 Meter ab und stirbt

Suchtrupps fanden den 62-jährigen Wanderer leblos in einer steilen Rinne. Der tragische Alpinunfall ereignete sich in der Nähe des Peterpfades in Admont.

Am Mittwoch, den 7. August 2024, gegen 6.45 Uhr begab sich der 62-jährige Alpinsportler, aus Linz-Land in Oberösterreich, auf eine Wanderung zur Peternscharte. Der erfahrene Wanderer war alleine unterwegs, als er vermutlich am Peternpfad zu Sturz kam. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Mann etwa 250 Meter über steiles Gelände abstürzte.

Besorgte Frau alarmierte die Rettungskräfte

Als der Wanderer am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, alarmierte seine besorgte Frau die Rettungskräfte. Trotz intensiver Suchmaßnahmen am Mittwoch verlief die Suche zunächst erfolglos. Am Donnerstag fanden die Suchtrupps den 62-Jährigen schließlich leblos in einer steilen Rinne nahe dem Peterpfad. Der Polizeihubschrauber brachte den Verunglückten zu Tal. Die Suchaktion wurde von einem großen Team aus Bergrettung, Polizei und weiteren Einsatzkräften durchgeführt. Trotz der schnellen und umfassenden Suchmaßnahmen konnte leider keine Rettung mehr erfolgen.