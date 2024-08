Schwerer Unfall auf der B126: Sieben Verletzte bei Massenkarambolage

Einsatzkräfte an der Unfallstelle auf der B126: Drei Fahrzeuge kollidierten, sieben Personen wurden verletzt. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Am Donnerstag, dem 8. August 2024, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich auf der B126 bei Weigetschlag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sieben Menschen verletzt wurden. Eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk Rohrbach war mit ihrem Auto in Richtung Grenzübergang Weigetschlag unterwegs. Neben ihr saß ihr 22-jähriger Lebensgefährte und auf dem Rücksitz ihr fünfjähriger Sohn.

Überholmanöver trotz Überholverbot

Die Fahrbahn war aufgrund von Ausbesserungsarbeiten mit Rollsplitt bedeckt und entsprechend gekennzeichnet. Trotz Überholverbot und einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, versuchte die 32-Jährige ein Überholmanöver, verlor jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet ins Schleudern und touchierte seitlich ein entgegenkommendes Auto, das von einer 77-jährigen Linzerin gelenkt wurde. Anschließend stieß sie frontal mit einem nachfolgenden tschechischen PKW zusammen, in dem sich drei Personen befanden: der 58-jährige Fahrer, eine 65-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann.

Sieben Personen wurden verletzt, darunter auch ein Kind

Die Kollision forderte insgesamt sieben Verletzte. Die 32-jährige Lenkerin und ihr Lebensgefährte wurden schwer verletzt, während ihr fünfjähriger Sohn mit leichten Verletzungen davonkam. Alle drei Insassen des tschechischen Fahrzeugs sowie die Linzerin erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser in Linz und Freistadt gebracht. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls zur Unfallstelle gerufen. Aufgrund eines Defekts konnte er jedoch nicht mehr starten, sodass die bereits an Bord befindliche 65-jährige Frau wieder umgeladen und mit einem Rettungswagen ins UKH Linz gebracht werden musste.

B126 war mehrere Stunden gesperrt

Die B126 war für mehrere Stunden komplett gesperrt, um die Unfallstelle zu sichern und den beschädigten Hubschrauber zu bergen. Eine Umleitung wurde eingerichtet, um den Verkehr umzuleiten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

