Jetzt auch im August: Kärntner Polizisten gehen in Lignano auf Streife

Dies teilte Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi am Donnerstag mit: „Diese Zusammenarbeit wird als sehr nützlich erachtet, da die österreichischen Polizeibeamten unsere Sicherheitskräfte bei Einsätzen sprachlich unterstützen werden.“ Der Polizeichef der Provinz Udine, Alfredo D’Agostino, und Giorgi begrüßten am Donnerstag die Kärntner Kollegen.

Wegen Sprachbarriere

„Der Badeort ist Reiseziel zahlreicher österreichischer Touristen, denen mit der Anwesenheit deutschsprachiger Polizisten ein zusätzlicher Dienst garantiert wird“, so Giorgi. Kärntner und Südtiroler Polizisten werden schon seit einigen Jahren am Pfingstwochenende in Lignano eingesetzt. Dabei geht es vor allem um die Bekämpfung der Alkoholexzesse junger Urlauber aus Österreich, die in Massen zu Pfingsten nach Lignano strömen. (APA/red. 08.08.2024)