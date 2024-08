Sonnenschein und bis zu 30 Grad werden erwartet

Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad werden am Freitag in Österreich erwartet

Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad werden am Freitag in Österreich erwartet

Veröffentlicht am 8. August 2024, 22:01 / ©fotolia #71635776

Sonniges Wetter kündigt sich am Freitag in Österreich an. Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad werden erwartet. „Am Nachmittag kommen dann zwar wieder Quellwolken hinzu, diese führen aber nur ganz vereinzelt entlang des Alpenhauptkammes und südlich davon zu lokalen Regenschauern“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus West bis Nordwest.