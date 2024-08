Traumwetter: So verläuft der Freitag in Wien

Am Freitag erwarten uns Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 30 Grad in Wien.

Veröffentlicht am 8. August 2024, 22:02 / ©5 Minuten

Sonnenanbeter wird es freuen! Am Freitag erwarten uns Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 30 Grad in Österreichs Hauptstadt. „Quellwolken am Nachmittag bleiben harmlos“, erklären die Meteorlogen von Geosphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest.