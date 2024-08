Preise an der Zapfsäule: Hier tankt es sich am günstigsten

Tankpreise in den Bundesländern: Hier tankt es sich am günstigsten.

Im Juni 2024 lag der Dieselpreis in Österreich im Schnitt bei 1,592 Euro, was den bisherigen Jahrestiefststand markiert, informiert der ÖAMTC. Der Juli brachte einen um zwei Cent höheren Durchschnitt (1,612 Euro) – das war vor allem auf hohe Preise zu Beginn bis Mitte des Monats zurückzuführen. Und auch, wenn es Ende Juli an den Zapfsäulen wieder leicht bergab ging, blieb es im Monatsschnitt bei einem Preisanstieg. Bei Diesel reichten die steigenden Preise zu Monatsbeginn sogar aus, um den Benzinpreis (Juli-Durchschnitt: 1,609 Euro, +0,4 Cent gegenüber Juni) zu überholen. Übrigens wurde auch Benzin zum Monatsende hin günstiger.

Wird Benzin wieder billiger als Diesel?

In Hinblick auf die Tagespreise war zu beobachten, dass bei einzelnen Tankstellen der Literpreis für Benzin zeitweise günstiger war als jener für Diesel, wobei in den vergangenen Tagen meist letzterer wieder das günstigere Produkt war. Ob Diesel im August im Durchschnitt günstiger als Benzin bleibt, ist derzeit noch nicht absehbar – aktuell liegen die durchschnittlichen Preise für beide Kraftstoffsorten knapp unter der Marke von 1,60 Euro.

Regionale Preisunterschiede

So zeigten die Zapfsäulen am Mittwoch, dem 7. August, durchschnittlich 1,557 Euro für Diesel und 1,568 Euro für Benzin an. So wie auch an den einzelnen Tankstellen verschiedene Preise angezeigt werden, variieren die Preise regional ebenso stark. Konkret geht es da um Unterschiede von bis zu 8 Cent das Liter. Wirkt auf den ersten Blick nicht viel, schon klar. Aber auf lange Sicht gesehen, machen auch die minimalen Unterschiede viel aus.

Hier tankst du in Österreich am billigsten

Wo tankt es sich nun am günstigsten? Dazu werden die Bundesland-Daten des ÖAMTC beleuchtet. Ganz klar sind die Spritpreise in Oberösterreich mit 1,534 für Diesel und 1,549 Euro für Super am niedrigsten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich Kärnten und die Steiermark mit Diesel: 1,544 Euro und Benzin: 1,559 Euro. In Salzburg zahlt man dann schon 1,559 für Diesel und 1,564 Euro für Super. Und wo ist es am teuersten? Das ist Vorarlberg mit 1,619 Euro für Diesel und Super. Auch die Bundeshauptstadt befindet sich auf den letzten Plätzen mit Diesel: 1,578 und Benzin: 1,589 Euro.

Bundesland Diesel in Euro pro Liter Super in Euro pro Liter Oberösterreich 1,534 1,549 Kärnten 1,544 1,559 Steiermark 1,544 1,559 Salzburg 1,559 1,564 Burgenland 1,560 1,572 Niederösterreich 1,568 1,574 Wien 1,578 1,589 Tirol 1,599 1,624 Vorarlberg 1,619 1,619 So viel kostet das Tanken in den Bundesländern.

Preise in Europa deutlich unterschiedlicher

Aktuell halten sich die österreichischen Preise für Benzin und Diesel in etwa die Waage. Der Hintergrund: Die niedrigere Mineralölsteuer auf Diesel wird gänzlich durch einen höheren Produktpreis bzw. durch die etwas höhere CO2-Bepreisung ausgeglichen. Das ist nicht überall in Europa so: Im EU-Schnitt kostet Benzin gemäß Zahlen der Europäischen Kommission aktuell rund 13 Cent mehr als Diesel. Dessen Preisvorteil ist umso deutlicher, je höher die Besteuerung auf Benzin im Vergleich zu Diesel ausfällt. So liegen die Preise für den Liter Benzin in Dänemark rund 40 Cent über jenen von Diesel, in den Niederlanden bzw. in Griechenland sind es immer noch mehr als 25 Cent. Bei unseren Nachbarn in Slowenien und Ungarn, wo sich die Steuersätze nur geringfügig unterscheiden, ist Diesel aktuell knapp günstiger als Benzin.

Ab in den Süden! So viel zahlst du für den Tank in Kroatien, Italien und Slowenien

Wie sieht es nun mit beliebten Urlaubsländern aus? Der ÖAMTC rät bei einer Reise nach Italien noch an einer heimischen Tankstelle zu tanken. Dort kostet Diesel nämlich 12,7 Cent und Benzin 24,2 Cent mehr. Anders sieht es in Kroatien aus: „Die Tankpreise in Kroatien sind zwar aktuell günstiger als jene in Österreich, dennoch verhältnismäßig teuer, wenn man sie mit früheren Preisunterscheiden zu Österreich betrachtet.“ Diesel ist in Kroatien um 2,7 Cent und Benzin um 1,7 Cent billiger, wobei in Kroatien flächendeckend regulierte Preise an den Tankstellen gelten. Günstiger tankt man deshalb wahrscheinlich auf der Durchfahrt in Slowenien (Benzin -5,9 / Diesel -3,5). Auch in Slowenien sind die Preise weiterhin reguliert, jedoch nur abseits der Autobahnen.