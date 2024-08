Toparbeitgeber: Stadtwerke Klagenfurt brillieren in Ranking

Der österreichische Marktforscher MarketInstitut führt regelmäßig Untersuchungen zur Attraktivität von Arbeitgebern in Kärnten und Osttirol durch. Bei der diesjährigen Evaluierung von 140 Leitbetrieben freuen sich die Stadtwerke Klagenfurt (STW) über eine Top 10-Platzierung in der Gesamtwertung und den Sieg in der Kategorie Arbeitsplatzsicherheit. Bei den regelmäßigen Untersuchungen des MarketInstituts werden Unternehmen nach jenen Gesichtspunkten bewertet, die für Arbeitnehmer relevant sind. Die fünf Hauptkategorien, die wiederum in 15 Unterkategorien gegliedert sind, umfassen regionale Relevanz, Arbeitsbedingungen, Wohlbefinden, Reputation und Zukunftsfitness.

Sicher und regional relevant

Den Sieg für sich verbuchen können die STW in der Kategorie Arbeitsplatzsicherheit. Topbewertungen gibt es auch bei der regionalen Relevanz. Ebenso unter den Besten befinden sich die STW in Sachen Reputation („attraktive Lehrlingsausbildung“) und Wohlbefinden („Work-Life-Balance“). Zu den Top 15 in Kärnten zählen die STW bei Aufstiegschancen, Lohn und Gehalt sowie beim sozialen und gesellschaftlichen Beitrag. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Die Arbeitsplatzsicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter sind zentrale Anliegen unseres Unternehmens, da ein gesundes und motivierendes Arbeitsumfeld die Basis für herausragende Leistungen und Zufriedenheit ist“, so die beiden STW-Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig.