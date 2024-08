Nach Unfall: Polizei sucht nach unbekanntem Autofahrer

Am gestrigen Donnerstag, dem 8. August, gegen 14.20 Uhr war eine Mopedlenkerin in Dornbirn, Vorarlberg, auf der L42 Höchsterstraße unterwegs. „Auf Höhe der Josef-Ganahl-Straße ordnete sich die Mopedlenkerin auf die Linksabbiegerspur ein und wurde dabei an der rechten Fahrzeugseite von einem unbekannten PKW Lenker touchiert, wodurch die Mopedlenkerin zu Sturz kam und sich leichte Verletzungen zuzog“, so die Polizei. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht daher nun nach Zeugen. Hinweise sollen an die Polizeiinspektion Dornbirn unter +43 59 133 8140 ergehen.