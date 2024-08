1-Millionste Radfahrerin Lea sauste bei Grazer Keplerbrücke vorbei

Am Montag

/ ©MoVe it Graz

Veröffentlicht am 9. August 2024, 09:06 / ©MoVe it Graz

Eine Million Radfahrer und Radfahrerinnen fuhren bereits im heurigen Jahr bei der Rad-Zählstelle bei der Keplerbrücke vorbei, so der Stand am Montag dieser Woche. Für die 1-Millionste Radfahrerin gab es auch eine kleine Überraschung von MoVe it Graz: „Wir haben Lea mit Sekt empfangen und durften ihr einen Gutschein für das Rad-Café Maghanoy überreichen.“