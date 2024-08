Vorfälle am Salzburger Hauptbahnhof: Polizei ermittelt

Am Salzburger Hauptbahnhof kam es zu einer Körperverletzung und einem versuchten Raub.

Veröffentlicht am 9. August 2024, 09:16 / ©5 Minuten

Einiges los war im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofs am Donnerstag, dem 8. August. Am Abend bedrohte ein bislang unbekannter Täter eine 24-jährige Österreicherin mit einem Messer und forderte ihr Geld. „Da dieser aber die sofortige Flucht gelang, kam es weder zu einer Verletzung noch zu einer Geldübergabe“, heißt es von der Landespolizeidirektion Salzburg. Mit Stand Donnerstagabend 22 Uhr waren Fahndungsmaßnahmen noch im Gange. Die Ermittlungen laufen.

Zu Boden geworfen und getreten

Kurze Zeit später kam es auch schon zum nächsten Vorfall: In der Nacht ergriff ein 52-jähriger Ungar einen 42-jährigen Österreicher an der Hüfte und warf diesen zu Boden. Daraufhin trat der Ungar seinem Kontrahenten mit dem Fuß ins Gesicht und verletzte ihn somit unbestimmten Grades. „Der Beschuldigte wurde von der Polizei festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen“, so die Polizei abschließend.