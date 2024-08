Sturm Graz trauert um Werner Perscha: „War wie ein väterlicher Freund“

Werner Perscha entstammt einer Notarsfamilie. Sein Bruder Harald Perscha ging einen anderen Weg, er absolvierte das Reinhard-Seminar und war fast drei Jahrzehnte lang ein Liebling der steirischen Radiohörer. Sein älterer Bruder Helmut war Jurist und als Hofrat in der Führungsetage der Grazer Polizei tätig. Auch Werner Perscha zog es in die Juristerei, im von ihm geführten Notariat in Wildon hatte er engen Kontakt mit Sturm-Präsident Franz Gady und dem langjährigen Vorstandsmitglied und Bürgermeister von Allerheiligen, Hans Walch. So kam Perscha in den 1970er-Jahren in den Sturm-Vorstand, wo er in seiner Funktion als Rechtsberater im Präsidium über viele Jahre bei allen wesentlichen Entscheidungen mitwirkte.

Nach der Übersiedelung in die Grazer Raubergasse baute er dort sein Notariat zu einem der größten der Stadt Graz aus und führte es bis zu seinem altersbedingten Abgang mit großem Erfolg. Seine Nachfolger Dr. Peter Wenger und Dr. Walter Pisk sind heute ebenfalls eng mit Schwarzweiß verbunden. Werner Perscha war nach dem Abgang von Franz Gady ab 1983 die „graue Eminenz“ des Klubs. Die Bitte, das Präsidentenamt zu übernehmen – er wäre der logische Nachfolger gewesen – lehnte er im Hinblick auf seine berufliche Überlastung ab. Er war aber bis 1990 mit großem Engagement für Sturm tätig. Keine Generalversammlung ohne seine kompetente Führung, keine Entscheidung ohne seinen fachmännischen Rat. So manch Unbill konnte er vom Klub rechtzeitig abwenden. Für seine großen Verdienste wurde Dr. Werner Perscha, dessen Tochter Mag. Alice ebenfalls ein Notariat führt, von der Generalversammlung 2016 zum Ehrenmitglied ernannt.