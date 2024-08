Österreicher (76) wohnte ein Monat in Gasthaus – zahlte keinen Cent

Zell am See/ Salzburg

Zirka zwei Wochen im Juni und weitere zwei im Juli mietete sich ein 76-jähriger österreichischer Staatsangehöriger in einem Gasthaus in Rauris, Bezirk Zell am See, Salzburg, ein – ohne die mehrere Tausend Euro hohe Rechnung zu begleichen! Sämtliche Kontaktversuche von der Unterkunftgeberin verliefen ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es ebenso im Juli.