Alkoholisierter Lenker (18) kracht gegen Strommasten – drei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Großstübing wurden drei 18-Jährige schwer verletzt-

Veröffentlicht am 9. August 2024, 10:20 / ©5min.at

Gegen 21.25 Uhr lenkte ein alkoholisierter 18-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung seinen Wagen auf der Stübinggrabenstraße (L315) aus Richtung Kleinstübing kommend in Richtung Großstübing. „Bei Straßenkilometer 34,2 dürfte er aufgrund seiner Alkoholisierung und zu hoher Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn abgekommen sein“, informiert die Polizei in einer Aussendung. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Strommasten.

Die drei Insassen wurden schwer verletzt

Der Lenker und zwei Mitfahrer (beide ebenfalls 18 Jahre alt) wurden schwer verletzt und in das UKH Graz eingeliefert. Eine Blutabnahme im Krankenhaus ergab eine schwere Alkoholisierung des Lenkers. Er wird angezeigt.