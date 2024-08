Dramatischer Einsatz: Mann wollte sich mit Handgranaten das Leben nehmen

Veröffentlicht am 9. August 2024, 10:27 / © BMI/Alexander Tuma

Ein 40-jähriger Pole hatte gegenüber seinem Therapeuten angegeben, sich das Leben* mit zwei Handgranaten nehmen zu wollen. Um das zu verhindern, rückte das Stadtpolizeikommando Liesing und die Sondereinheit WEGA am Donnerstag, dem 8. August, gegen 16 Uhr, zur Wohnung des Mannes in Wien-Liesing, 23. Bezirk, an. Es gelang den Beamten mit „äußerst umsichtiges Handeln“ den 40-Jährigen aus der Wohnung zu locken und anzuhalten.

Waffen sichergestellt

„Im Zuge einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten im Kellerabteil des Mannes zwei funktionsfähige Handgranaten. Diese wurden vom Entschärfungsdienst entschärft und abtransportiert“, so die Landespolizeidirektion Wien. Das waren nicht die einzigen Waffen, die der 40-Jährige besaß. In seiner Wohnung stellten die Polizisten ein Schwert und diverse Munition sicher. Während des Einsatzes wurde der Mann laut Polizei zunehmend aggressiver und begann zu toben. Er wurde anschließend in ein Spital gebracht. Außerdem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.