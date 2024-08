Mit 193 km/h auf der A2 gestoppt: Raser verliert Führerschein

Veröffentlicht am 9. August 2024, 10:56 / ©Fotomontage Canva

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr fiel einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Kärnten auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt ein Auto mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 193 km/h messen. Der PKW wurde daraufhin angehalten. Dem Lenker, einem 55-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach Land, wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.