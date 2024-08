Nach Übernahme: Bei „Broadmoar“ setzt man neue Akzente

Veröffentlicht am 9. August 2024, 10:57 / ©Martin Friedner

Auf den Tellern landen ausschließlich Produkte von Partnern aus der Region – vom Käse über Fleisch, Fisch und Eier bis hin zu Mehl und Gemüse wird größter Wert auf jede einzelne Lieferung gelegt. Die Weine sind handverlesen und bieten von steirischen Klassikern bis hin zu spannenden Natural Wines eine große Bandbreite. Federführend hierbei sind die neuen Betreiber des Restaurants Broadmoar: Patrick Faist und Birgit Preschan. Faist war nach einigen Top-Stationen in ganz Österreich (wie zum Beispiel Richard Rauch oder Neni) zuletzt seit Februar 2023 Küchenchef unter dem ehemaligen Broadmoar-Betreiber Johann Schmuck. Das Restaurant wurde von Gault Millau mit drei Hauben ausgezeichnet.

Was sich ändert und was bleibt

Mit der Neuübernahme von Faist und Preschan wird auch das Konzept des Restaurants angepasst. À- la-carte-Küche, Tellergerichte in verschiedenen Größen sowie der entspannte Samstags-Brunch sind fester Bestandteil des „neuen Küchenprogramm“. Faist: „Uns ist es wichtig, dass es keine Hemmschwellen gibt, zu uns zu kommen. Wir servieren Gerichte für alle Gäste – egal ob für Familien, Business-Gäste oder Menschen mit gehobenen Ansprüchen. 3-Hauben-Küche heißt auch nicht automatisch, dass es hochpreisig sein muss – bei uns beginnen die Teller bei 6 Euro.“ Die Teller gibt es in verschiedenen Größen: als kleine Appetizer-Gerichte, als kalte und warme Vorspeisen, als Hauptgerichte und Desserts. Was weiterhin bleiben wird, ist das mehrgängige Abendmenü von Faist und seiner rechten Hand Lukas Färber.