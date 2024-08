Grazer Adoptivwerber verzweifelt: „FÃ¼hlen uns vÃ¶llig im Stich gelassen“

Ansuchen auf eine Eignungsfeststellung für Adoptivwerber sind derzeit in Graz nicht möglich

Kritik am Vorgehen

Ansuchen auf eine Eignungsfeststellung für Adoptivwerber sind derzeit in Graz nicht möglich

Ansuchen auf eine Eignungsfeststellung für Adoptivwerber sind derzeit in Graz nicht möglich. Paare, die sich ihren Kinderwunsch nicht auf biologischem Weg erfüllen können, fühlen sich durch die aktuelle Vorgangsweise in ihrer Situation „völlig im Stich gelassen“, heißt es in einem Schreiben von Betroffenen.

Ansprechperson nicht erreichbar

Kritisiert wird dabei vor allem, dass die Kontaktaufnahme mit der zuständigen Abteilung äußerst schwierig sei. Besonders hervorgehoben wurde, dass eine zuständige Mitarbeiterin, die laut Homepage für Adoptionsanliegen verantwortlich war, schwer erreichbar war und auf hinterlassene Nachrichten nicht reagiert habe. Zudem soll es derzeit aufgrund einer Umstrukturierung keine Möglichkeit geben, Erstgespräche für Adoptionsanträge zu vereinbaren, wie weiters bemängelt wird.

Paar versuchte mehrmals mit Amt in Kontakt zu treten

Nachdem das betroffene Paar nach mehrmaligen Versuchen telefonisch niemanden erreichen konnte, wollte es per Mail mit der zuständigen Abteilung in Kontakt zu treten und einen Termin für ein Erstgespräch zu vereinbaren. Daraufhin kam die Antwort, dass es zurzeit nach wie vor keine Termine dafür gibt. Eine Kontaktnummer für Rückfragen wurde nicht angeführt. „Daraufhin haben wir wieder einmal einen Blick auf die Homepage geworfen: auch dort wurde die Telefonnummer entfernt“, kritisiert das Paar, welches dort die folgende Info fand: „Alle wichtigen Informationen rund um die Adoption erfahren Sie in einem ersten Gespräch mit unseren Mitarbeiter:innen. Nehmen Sie bitte Kontakt auf. Wir strukturieren diesen Bereich um – haben Sie daher bitte Verständnis, wenn unsere Antwort auf Ihre E-Mail ein wenig länger dauert. Wir melden uns verlässlich!“

„Werden einfach links liegen gelassen“

Das Paar empfand diese Antwort als wenig zufriedenstellend und und kritisiert: „Erstens sind die Gespräche nach wie vor nicht möglich, zweitens wird man per Mail abgespeist. Es wird einem übrigens lediglich die Möglichkeit geboten, sich auf eine Evidenzliste für die Terminvereinbarung der Erstgespräche setzen zu lassen.“ Weiters wird ergänzt: „Es kann nicht sein, dass man als Adoptivwerber derart links liegen gelassen wird und es nicht einmal eine interimistisch zuständige Person/Personengruppe gibt, die diese Aufgaben übernimmt, bis diese Stelle(n) wieder ausreichend besetzt ist/sind.“

„Ohnehin schon belastender Weg wird in Länge gezogen“

Die Adoptivwerber fühlen sich im Stich gelassen. Vor Adoptivwerbern steht „ein ohnehin langer und nicht einfacher Weg, der hierdurch nur unnötig und eigentlich vermeidbar noch weiter in die Länge gezogen wird. Ein Weg, der durchaus belastend sein kann. Zumal vermutlich die meisten Adoptivwerber sich für diesen Weg entscheiden, weil es ihnen auf biologischem Wege nicht vergönnt ist, Eltern zu werden – was ohnehin schon belastend genug ist“, wird von den beiden bemängelt.

Umstrukturierungen dienen Prozessoptimierung

Wie aber äußert sich das Amt für Jugend und Familie zur aktuellen Situation? „Ja, aktuell gibt es bei uns Umstrukturierungen. Der Prozess wird optimiert“, bestätigt Nadine Aichholzer die aktuelle Situation gegenüber 5 Minuten. „Die Kollegin, die sich den Anfragen angenommen hat, war während der Sprechstunden erreichbar. Sie ist aber auch Sozialarbeiterin und hat einige weitere Aufgaben“, so die Erklärung, warum die Zuständige so schwer erreichbar war. „Es haben nämlich sehr viele Personen angerufen“, wird weiteres ergänzt. Deshalb sei man auf den E-Mail-Verkehr umgestiegen. Damit die Anträge sowie Anliegen übersichtlich bleiben und nach und nach abgearbeitet werden können, wird erklärt.

Ab Herbst sind Eignungsfeststellungen wieder möglich

Alle Personen, die sich bei der Stelle gemeldet haben sind auf einer Liste. „Ansuchen auf eine Eignungsfeststellung für Adoptivwerber sind derzeit pausiert“, informiert Aichholzer über das Verfahren, über welches festgestellt werden soll, ob Bewerber geeignet sind. Dies soll aber ab Herbst wieder möglich sein: „Alle Personen werden dann verlässlich kontaktiert“.

Nur wenige Paare bekommen ihren Wunsch erfüllt

Aktuell ist die Lage aber etwas schwierig. Es sind etwa hundert Paare, die eine Adoption wünschen, aber nur ganz weniger Kinder, die zurzeit dafür freigeben werden. „Heuer hatten wir erst eine Freigabe“, so schildert Aichholzer.

