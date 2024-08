Traditionsgasthäuser unter Druck: Kärntner Gastronomie im Wandel

Derzeit gibt es laut Angaben der Wirtschaftskammer etwa 3.513 Gastronomiebetriebe in Kärnten. Vor allem im städtischen Bereich eröffnen immer wieder neue Betriebe, wobei der Trend hier in Richtung Fast Food geht. Erst Ende Juli öffnete beispielsweise eine Kentucky-Fried-Chicken-Filiale in Klagenfurt ihre Pforten, im Herbst folgt eine KFC-Neueröffnung in Villach. Auf der anderen Seite wird vermehrt das große Wirtesterben im ländlichen Bereich beklagt. Wenn ein österreichischer Traditionsbetrieb schließt, ist der Aufschrei in der Bevölkerung groß – zuletzt etwa bei der Bettler-Klause in Grafenstein. Häufig wird in solchen Fällen kritisiert, dass es immer weniger „typisch österreichische“ Gasthäuser gebe und dass ausländische Gastronomiebetriebe Überhand nehmen würden. Wir haben bei der Fachgruppe für Gastronomie/Gesundheitsbetriebe der Wirtschaftskammer Kärnten nachgefragt, wie die Realität aussieht.

Zahlreiche Herausforderungen: Corona, Fachkräftemangel, Gästeverhalten

Die Gastrobranche verzeichnete in den letzten Jahren einige Herausforderungen, die zu Schließungen geführt haben. Insbesondere die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen haben viele Betriebe schwer getroffen. „Diese Situation hat sich in den letzten Jahren etwas stabilisiert, jedoch gibt es immer noch Unsicherheiten, insbesondere in Bezug auf Fachkräftemangel und die steigenden Betriebskosten“, erklärte Julia Stanitznig von der Wirtschaftskammer Kärnten. Eine weitere Herausforderung in der Gastronomielandschaft Kärntens resultiert aus dem veränderten Gästeverhalten. Die Gäste legen zunehmend Wert auf eine Spezialisierung hin zu hochwertigen kulinarischen Angeboten mit regionalen und saisonalen Produkten. „Traditionelle ,typisch österreichische‘ Betriebe müssen sich oft anpassen oder spezialisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, führt Stanitznig weiter aus.

Sterben „typisch österreichische“ Gasthäuser aus?

Mit einer detaillierten Aufstellung der jährlichen Schließungen und Neueröffnungen spezifisch für „typisch österreichische“ Gastronomiebetriebe in Kärnten kann man bei der Wirtschaftskammer nicht dienen. Grund ist, dass diese Information bei der Anmeldung eines Gewerbes nicht abgefragt wird. Was jedoch von Stanitznig festgehalten wird, ist ein Wandel des Gastroangebots: „In Kärnten gibt es tatsächlich Anzeichen für einen Rückgang traditioneller österreichischer Gastronomiebetriebe, während gleichzeitig ein Anstieg von Restaurants mit internationalen Angeboten wie Pizzerien, Kebaphäusern und Asia-Restaurants zu beobachten ist.“ Dieser Wandel lasse sich laut Stanitznig auf das Prinzip von Angebot und Nachfrage zurückführen: „Die Nachfrage der Gäste schafft den Markt, welcher wiederum für das gastronomische Angebot und Frequenz Voraussetzung ist. Diese Betriebe haben oft den Vorteil, dass sie ein breiteres Publikum ansprechen und sich schneller an veränderte Essgewohnheiten und Marktbedingungen anpassen können.“

Internationale und regionale Fusionsküche auf dem Vormarsch

„Darüber hinaus gibt es einen allgemeinen Trend hin zu kulinarischen Angeboten, die regionale und internationale Küche miteinander verbinden, was auch die Gastronomie in Kärnten beeinflusst hat“, erklärt Stanitznig weiter. Vor allem in touristischen Schwerpunktregionen zwischen Klagenfurt, Bad Kleinkirchheim und Villach werde der kulinarische Alpe-Adria-Gedanke bereits vorbildlich umgesetzt. Doch auch diese Veränderungen tragen dazu bei, dass traditionelle Betriebe zunehmend unter Druck geraten, sich anzupassen oder spezialisieren zu müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Stanitznig: „Hier unterstützt die Fachgruppe Gastronomie ihre Mitglieder in Beratungen, damit Unternehmer ihre Gastrobetriebe neu definieren können.“

Maßnahmen zum Erhalt von Traditionsbetrieben

„Insgesamt lässt sich sagen, dass die gastronomische Landschaft in Kärnten vielfältiger geworden ist, was sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die traditionellen österreichischen Betriebe mit sich bringt“, fasst Stanitznig zusammen. Doch wie könnte einem Rückgang von Traditionsbetrieben entgegengewirkt werden? Die Sprecherin der Fachgruppe Gastronomie hat uns auf diese Frage einige Maßnahmen zusammengetragen, die dabei helfen können, die Gästefrequenz zu steigern und einem schleichenden Umsatzminus entgegenzuwirken:

Modernisierung und Innovation : Durch Renovierungen kann ein zeitgemäßes Erscheinungsbild des Betriebes gewährleistet werden. Durch Technologieeinsatz kann die Mitarbeitereffizienz in den Abläufen optimiert werden.

: Durch Renovierungen kann ein zeitgemäßes Erscheinungsbild des Betriebes gewährleistet werden. Durch Technologieeinsatz kann die Mitarbeitereffizienz in den Abläufen optimiert werden. Kulinarische Vielfalt und Individualität : Austauschbare Speisekarten sind out, individuelle Gerichte, sogenannte Hausgerichte oder „Signature Dishes“ zeigen dem Gast, wofür ein Betrieb kulinarisch steht.

: Austauschbare Speisekarten sind out, individuelle Gerichte, sogenannte Hausgerichte oder „Signature Dishes“ zeigen dem Gast, wofür ein Betrieb kulinarisch steht. Events und Kooperationen: Kulinarische Events, saisonale Schwerpunkte und Wirte-Kooperationen können einem Gastrobetrieb mehr Pep verleihen.

Kulinarische Events, saisonale Schwerpunkte und Wirte-Kooperationen können einem Gastrobetrieb mehr Pep verleihen. Regionalität: Der sichtbare Transport des regionalen Einkaufs von Produkten aus nächster Umgebung signalisiert dem Gast die Bemühungen um authentische Küche, vermehrt aus dem Alpen-Adria-Raum.

Der sichtbare Transport des regionalen Einkaufs von Produkten aus nächster Umgebung signalisiert dem Gast die Bemühungen um authentische Küche, vermehrt aus dem Alpen-Adria-Raum. Marketing: Gezieltes Marketing und Kundenbindung durch regelmäßige Kontakte (auch fallweise via Social Media) unterstützen die Gästefrequenz und den Konsum im Betrieb.

Gezieltes Marketing und Kundenbindung durch regelmäßige Kontakte (auch fallweise via Social Media) unterstützen die Gästefrequenz und den Konsum im Betrieb. Mitarbeiterbindung: Heutzutage ist es wichtiger als je zuvor, dass sich Mitarbeiter im Betrieb wohlfühlen. Weiterbildungsangebote, Arbeitsrahmenbedingungen und Maßnahmen, die das Teamwork zum Ausdruck bringen, spürt auch der Gast.

Mithilfe dieser Maßnahmen können Kärntner Traditionsbetriebe laut Stanitznig ihre Attraktivität erhöhen und den Herausforderungen des Marktes besser begegnen. Abschließend fasst Julia Stanitznig noch einmal die wichtigsten Faktoren zusammen: „Die Anpassung an moderne Trends und die Betonung der eigenen Traditionen und Regionalität sind entscheidend.“