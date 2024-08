Sportevents & Laurentiusmarkt: Straßensperren in Villach am Wochenende

Aufgrund von verschiedenen Veranstaltungen kommt es am Wochenende in Villach zu Verkehrsbeschränkungen.

Am Wochenende ist in Villach wieder einiges los. Aus diesem Grund kommt es zu Verkehrsbeschränkungen und Straßensperren. Wegen eines Skirollerrennens (Pletzer Resorts Grand Prix) von der Alpen Arena bis zum Parkplatz 4 wird die Villacher Alpenstraße am Samstag, 10. August, von 18 bis 19.30 Uhr gesperrt. Wer um 20 Uhr das Alpenfeuer auf der Rosstratte ansehen möchte, kann entweder die Sperre abwarten oder noch davor Richtung Dobratsch fahren. Von der Sperre nicht beeinträchtigt ist der Naturpark-Bus. Dieser fährt, wie vorgesehen, um 18 Uhr beim Hauptbahnhof Richtung Dobratsch ab. Ebenfalls gesperrt wird die Villacher Alpenstraße am Freitag, 16. August, von 18 bis 20.15 Uhr. Grund dafür ist ein zur Alpe Adria Tour zählendes Radrennen.

Laurentiusmarkt: Marktgebiet gesperrt

Aufgrund des Laurentiusmarktes kommt es am 12. August (5 bis 21 Uhr) entlang der Ringmauergasse, Draulände, Burgplatz (Widmanngasse, Kaiser-Josef-Platz) und Lederergasse zu folgenden Verkehrsregelungen und Durchfahrtssperren: Von 5 bis 21 Uhr wird das Marktgebiet gesperrt. Vom Fahrverbot ausgenommen sind die betroffenen Anrainer, Marktbeschicker und Zustelldienste. Es gilt eine Einbahnregelung. Ab 11. August, 18 Uhr, ist bereits mit Halte- und Parkverbotszonen zu rechnen. Eine örtliche Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Grabungsarbeiten und Geh- und Radwegerrichtung

Grabungsarbeiten in der Jakob-Ghon-Allee führen von 2. bis 27. September zu Verkehrsbehinderungen. Wegen Grabungsarbeiten zur Sanierung des Kelag-Fernwärmenetzes im Kreuzungsbereich Dreschnigstraße/Nikolaigasse und auf Höhe Dreschnigstraße 15 kommt es von 12. August bis 27. September zu Verkehrsbehinderungen. In der Dreschnigstraße gibt es ein Fahrverbot in Fahrtrichtung Nikolaigasse. Die Zufahrt bis zur Dreschnigstraße 17 ist möglich. Die Umleitungsstrecke über die B 83 Kärntner Straße (Ossiacher Zeile) und die Nikolaigasse bzw. über die Tafernerstraße und die Trattengasse wird eingerichtet. Wegen der Errichtung eines Geh- und Radweges kann es in der Drauparkstraße (Höhe Interspar) von 12. August bis 6. September zu Verkehrsbehinderungen kommen.