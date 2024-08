Nach Konzertabsage: Spontane Taylor Swift Parktay im Grazer Stadtpark

Es war ein Schock für alle Taylor Swift Fans! Eigentlich hätte die Pop-Ikone am 8., 9. und 10. August im Ernst-Happel-Stadion in Wien auftreten sollen. Aufgrund eines geplanten Terroranschlags wurden die Shows zur Sicherheit aller abgesagt. Damit platzte ein Traum für tausende Menschen: einmal Taylor Swift Live sehen und hören zu können. Wäre der Anschlag umgesetzt worden, wären die Folgen verheerend.

Trostpflaster für Swifties

Nach der Absage der Taylor Swift Konzerte zeigten sich verschiedene Unternehmen großzügig. Neben den allgemeinen Bedingungen, um das Geld zurückzubekommen, starten viele Unternehmen als Reaktion darauf verschiedene Initiativen. Da viele Swifties weit anreisen, bietet die ÖBB ihnen eine kostenlose Rückerstattung der Zugtickets an. Weitere Trostpflaster gibt es in Form von gratis Kaffee, Burger, Popcorn und Co.

Fangemeinde singt trotz Absage gemeinsam in Wien

Die Trauer ist groß, doch die Gemeinschaft ist größer: Trotz der abgesagten Taylor Swift-Konzerte versammelten sich gestern zahlreiche Swifties in Wien, um gemeinsam zu singen. Es werden weitere „Ersatz-Veranstaltungen“ an den Tagen der Konzerte angeboten, um den Fans die Möglichkeit zu bieten, trotz der Schocknachricht gemeinsam die Musik der Pop-Ikone hochleben zu lassen. Am heutigen Freitag findet beispielsweise unter dem Motto „Fuck Terror, love Taylor“ ein Swiftie-Picknick im Stadtpark Villach in Kärnten statt.

Taylor Swift Parktay am Sonntag im Stadtpark

Auch in Graz wird es ein vergleichbares Event geben. Stattfinden wird dieses am Sonntag, den 11. August ab 15 Uhr im Stadtpark beim Parkhouse. Der Eintritt ist kostenlos und es gibt keine Altersbeschränkung. Was genau geplant ist? „Tanzen, Singen, Bracelets basteln“, so heißt es in der Beschreibung der Veranstaltung. „Ein Jahr Vorfreude, Freundschaftsarmbänder knüpfen, Outfits überlegen und Hinfiebern… Wir haben keine Worte dafür, wie traurig wir sind. Taylor Swift und diese Community stehen für Zusammenhalt, Liebe und Freundschaft und deshalb möchten wir trotz der traurigen Nachrichten das Beste daraus machen“, so die Idee des Events.