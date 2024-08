Hitzewelle erwartet: Kärnten aktiviert erneut Hitzeschutzplan

In Kärnten wurde erneut der Hitzeschutzplan aktiviert.

In Kärnten wurde erneut der Hitzeschutzplan aktiviert.

Veröffentlicht am 9. August 2024, 14:00 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

Heute wurde zum fünften Mal in diesem Sommer der Kärntner Hitzeschutzplan aktiviert: Sämtliche „sensible“ Einrichtungen des Landes wurden über die bevorstehende Hitzewelle informiert. Laut GeoSphere Austria-Regionalstelle Kärnten breitet sich am Wochenende ein Hochdruckgebiet von den Subtropen über Kärnten und den Ostalpenraum aus. Die hauptbetroffenen Regionen sollen vor allem die Ballungszentren Villach und Klagenfurt sein. „Die direkten und indirekten Folgen von Hitze auf die Gesundheit spüren de facto alle Menschen, also auch junge, durchtrainierte, gesunde Personen“, sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Und sie warnt: „Das wird leider unterschätzt. Viele Menschen glauben, die Hitze könne ihnen nichts anhaben. Das ist aber ein Irrglaube. Vorsicht ist geboten – vor allem bei sportlichen Aktivitäten.“

Direkte und indirekte Hitzeauswirkungen

Besonders gefährdet seien Kleinkinder, ältere Menschen, chronisch kranke Menschen und Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-, Nieren- und psychischen Erkrankungen sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität. „Übermäßige Hitze beeinträchtigt die Fähigkeit, die Körpertemperatur zu regulieren“, betont Prettner. Zusätzlich gibt es indirekte Auswirkungen, etwa auf die Wirksamkeit von Medikamenten. „Unsere Fachkräfte in Pflegeheimen und Krankenhäusern sind darauf geschult. Ich appelliere aber an alle Menschen zu Hause, sich diesbezüglich mit ihren Hausärztinnen und Hausärzten zu beraten. Zudem steht – auch bei akuter Beschwerde durch Hitze – die Gesundheitshotline 1450 rund um die Uhr beratend zur Seite“, sagt die Gesundheitsreferentin.