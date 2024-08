Diebesjagd quer durch Österreich: Polizei fasst Verbrecher-Duo

Veröffentlicht am 9. August 2024, 14:09 / ©Kindel Media/Pexels

Das Stadtpolizeikommando Graz suchte mittels interner Fahndung nach einem 36- und einem 42-jährigen Georgier. Gegen die beiden bestand der Verdacht des mehrfachen Ladendiebstahls. Die Ermittlungen führten schließlich nach Wien und Niederösterreich. Wiener Polizisten erkannten nämlich das Diebes-Duo wieder und begaben sich zu deren vermuteten Aufenthaltsort, einem Hostel in dem 5. Wiener Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus.

Am Parkplatz wartete dann schon die Polizei …

Das war der Beginn einer Observation, die die Beamten bis nach Tulln in Niederösterreich führte. Die beiden Männer gingen dort auf Beutezug. In einem Elektronikmarkt stahlen sie ein Tablet und einen Controller für Konsolen. Danach versuchten sie in einem Supermarkt Spirituosen zu stehlen. Sie ließen aber von ihrem Vorhaben ab, da sie von einem Angestellten gestört wurden. Vor dem Kundenparkplatz warteten dann auch schon die Polizisten auf sie.

Festnahme

„Beide Tatverdächtige wurden festgenommen. Die Gegenstände wurden dem Elektronikmarkt wieder zurückgegeben“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien. Die Festnahme erfolgte am gestrigen Donnerstag, dem 8. August, gegen 12.15 Uhr. Bei der Durchsuchung des Hostelzimmers stellten die Beamten weiteres Diebesgut (Elektroartikel und Kleidung) sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher. Beide Männer befinden sich nun in Haft.