Typisch Steiermark: Interessante Fakten über das Grüne Herz Österreichs

Die Steiermark ist ein äußerst beliebtes Reiseziel in Österreich. Im Winter sind die unzähligen Skigebiete und Skipisten in Betrieb und im Sommer ist das Bundesland beliebt für Städtetrips in die Hauptstadt. Es gibt dennoch einige wissenswerte Fakten über die Steiermark. Denn neben ihren typischen kulinarischen Köstlichkeiten gibt es auch ein paar Ausflugsziele zu besichtigen.

Das steckt hinter dem Wappen

Das steirische Wappen ist gleich auf den ersten Blick auffällig. Ein grüner Hintergrund und ein weißes Tier, was Feuer spuckt. Was viele nicht wissen ist, dass es sich um die Darstellung eines weißen Panthers handelt. Ursprünglich war es das Wappen der Adelsfamilie Traungauner, welche in der Steiermark regierten. Im Jahr 1180 wurde die Steiermark zum Herzogtum erhoben und das eigentliche Familienwappen wurde als Landeswappen übernommen.

Namensgebung von der Steiermark

Den Namen Steiermark hat das Bundesland ursprünglich aus Oberösterreich. Verantwortlich für die Namensgebung ist das Schloss Lamberg in Steyr. Früher hieß diese Styraburg und war die Heimat der Traungauer, die über das Land Steiermark regierten und auch für das Wappentier verantwortlich sind. Auch der Fluss Steyr, welcher in der Steiermark mündet, ist ausschlaggebend für die Namensgebung des Bundeslandes.

Grünes Herz Österreich

Vielen ist die Steiermark jedoch unter dem Begriff „Grünes Herz Österreich“ bekannt. Dieser Name ist wohlverdient, denn das Bundesland besteht zu fast 60 Prozent aus Wald und Bäumen. Passend zum bekannten Kürbiskernöl, spielt der Kürbisanbau die größte Rolle. An zweiter Stelle steht der Apfelanbau, dicht gefolgt von dem Weinbau. Großen Wert legt die Steiermark außerdem in die Forschung und Weiterbildung. Zahlreiche Universitäten und Fachhochschulen sind über das ganze Land verteilt und locken zahlreiche Studenten an. Die Forschungsquote beträgt 5 Prozent und ist somit auch europaweit eine der höchsten.

Untypische Ausflugsziele der Steiermark

Aktivitäten gibt es in der Steiermark jede Menge. Auf einer frei zugänglichen Wiese in der Nähe von Bad Blumau kann man im Schatten der 1000-jährigen Eiche ein Picknick genießen und entspannen. Auch die verschiedenen Architekturen von Hundertwasser können bewundert werden. Und die St. Barbara Kirche in Bärnbach, die in den 50er Jahren erbaut wurde, ist ebenfalls einen Besuch wert. Bei Regenwetter kann man der Therme Bad Blumau einen Besuch abstatten.

Typisch Steirisch

Die Steiermark ist sehr bekannt für das steirische Kürbiskernöl, welches sogar eine Herkunftsbezeichnung mit Regionenschutz besitzt. So darf es nur dann als steirisches Kürbiskernöl betitelt werden, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt. Auch steirische Äpfel werden landesweit verkauft und sind für ihren aromatischen, sauren und gleichzeitig süßen Geschmack bekannt. Ebenfalls typisch für das Bundesland ist das steirische Backhendl mit Erdäpfelsalat. Ein etwas unerwartetes, aber echt steirisches Produkt sind White Tiger Garnelen, die regional gezüchtet werden. Das Unternehmen White Panther liegt in Rottenmann in der Steiermark und hat es sich zum Ziel gemacht, Garnelen regional und umweltfreundlich zu züchten.