Diese Schauspielerin genießt ihren Urlaub in Kärnten

Vor allem im Sommer zieht es viele Touristen nach Kärnten. Aber nicht nur Urlauber, sondern auch internationale Stars gastieren gerne am Wörthersee. Derzeit ist ein türkischer Superstar in Maria Wörth. „I did the greatest favor to my soul, body and mental health by coming here…“, schreibt sie zu ihrem Bilderposting auf der Social Media Plattform.

Viele Stars, wie beispielsweise Liz Hurley, für Kur schon in Kärnten gewesen

Gestern, 8. August, postete nämlich die 26-jährige türkische Schauspierlerin Afra Saraçoglu Bilder von ihrem Urlaub in Kärnten. Rund 9,5 Millionen Menschen folgen der jungen Frau auf Instagram. Innerhalb kürzester Zeit bekam dieser Post über 700.000 Likes. Wie viele andere Stars vor ihr dürfte Afra für die weltbekannte Vivamayr-Kur nach Maria Wörth gereist sein. So war auch Liz Hurley schon am Wörthersee deswegen.

Die berühmte Vivamayr-Kur in Maria Wörth

Doch was macht diese Kur so besonders, dass viele Prominente von weit her reisen, um sich dieser zu unterziehen? Die Gäste bekommen ein personalisiertes und ärztlich verordnetes Diät-Essen und haben ein tägliches Aktivprogramm. Zudem stehen ihnen Dampfbäder, Saunen, ein Schwimmbad und noch einiges anderes zur Verfügung. Auch Blutuntersuchungen und Schönheitsbehandlungen werden angeboten.