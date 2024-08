„Böll böll Kernöl“ beim großen Landjugend Jubiläum

Die Österreichische Landjugend feiert am 7. und 8. September ihr 70-Jahr-Jubiläum am Heldenplatz in Wien. An diesem Wochenende sind Landjugendmitglieder aus allen Bundesländern versammelt. Mit 90.000 Mitglieder in 1200 Orts- und Bezirksgruppen ist es die größte Jugendorganisation Österreichs, die ihren Geburtstag mit einem bunten Programm in der Bundeshauptstadt unter dem Titel „ernte.dank.festival.“ feiern will. Es ist ein zweitägiges Erntedankfest mit verschiedenen Programmen und der Vorstellung der Landjugendschwerpunkte. Es ist ein vielfältiges Programm, das von traditionellen Vorführungen bis hin zu modernen Live-Acts reicht. Mit dabei als Unterstützung die Pagger Buam aus Voitsberg, bekannt für das Lied „Böll Böll Kernöl“ spielen auf. Auch die steirische Musikerin Anna-Sophie meldet sich vom Traktor. Sie wird ebenfalls die Feierlichkeiten musikalisch unterstützen.