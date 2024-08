Ansturm wegen Geschenken: Taylor Swift-Fans feiern ihre Pop-Ikone

Am Mittwoch ist ein Traum für zehntausende Fans von Taylor Swift geplatzt. Wegen der Anschlagspläne wurden alle drei Konzerte dieses Wochenende abgesagt. Die Anteilnahme ist enorm: Das Stadionbad in Wien bietet freien Eintritt gegen die Enttäuschung, „Cineplexx“ stellt einen großen Popcornkübel als Trostpflaster parat, „Le Burger“ lädt zum Gratis-Snack und beim „Swarovski“ in der Kärntner Straße gibt es eine kleine Überraschung. Der Ansturm ist auch am heutigen Freitag, dem 9. August, groß. Beim „Le Burger“ in der Mariahilfer Straße und dem „Swarovski“ in der Kärntner Straße stehen die Taylor Swift-Fans schon Schlange.

Zusammenhalt trotz Enttäuschung

Wie schon am gestrigen Donnerstag, dem 8. August, versammeln sich auch heute wieder unzählige „Swifties“ am Stephansplatz und lassen die US-amerikanische Popsängerin hochleben. Die Enttäuschung mag zwar groß sein, doch die Gemeinschaft dieser Fangemeinschaft ist bei Weitem größer – ganz nach dem Lied von Taylor Swift „I Can Do It With a Broken Heart“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2024 um 15:29 Uhr aktualisiert