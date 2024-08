Achtung Baustelle: Das kommt im August auf euch zu

Mit Samstag, den 10. August sollten die Nachtarbeiten für den Fahrleitungsbau im Bereich Jakominiplatz, Radetzkystraße und Neutorgasse abgeschlossen sein. Dafür beginnt am kommenden Samstag die Totalsperre der Tegetthoffbrücke für Beton- und Stahlbauarbeiten. Am Montag, den 12. August beginnen gleich mehrere Baustellen. Es kommt zu Arbeiten beim Andreas-Hofer-Platz, sowie zu einer Totalsperre der Vorbeckgasse. Am Feiertag, dem 15. August, finden keine Bauarbeiten statt. Der kurze Überblick über die Dauer der Baustellen ist witterungsabhängig und es kann zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Baustellen-Überblick Andreas-Hofer-Platz

Montag, 12., bis Mittwoch, 14. August: Leitungs-, Oberbau- und Pflasterungsarbeiten, Freitag, 16. August: Pflasterungsarbeiten Tegetthoffbrücke: Totalsperre

Samstag, 10. sowie 12., 13., 14., 16. und 17. August: Betonbau- und Stahlbauarbeiten Belgiergasse: Sperre für Kfz-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggergasse

Montag, 12. bis Mittwoch 14. August: Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Vorbeckgasse: Totalsperre

Montag, 12. bis Mittwoch 14. August: Abtrags-, Leitungs- und Oberbauarbeiten

Ausweichmöglichkeiten mit dem Auto

Ausweichen ist über die Keplerbrücke im Norden sowie über die Radetzkybrücke im Süden möglich. Am Lendkai entfällt während der Bauarbeiten ab der Ökonomiegasse eine Spur. Grieskai und Marburger Kai bleiben im Baustellenbereich einspurig befahrbar. Weitere Sperren sind in der Vorbeckgasse sowie abschnittsweise in der Belgiergasse. Wobei die Belgiergasse in einer Sackgasse endet. Die Zufahrt ist nur mehr für Anrainer und Baufahrzeuge möglich.

Sicher ausweichen mit dem Fahrrad

Es gibt eine Umleitung über die Erzherzog-Johann-Brücke im Norden und die Radetzkybrücke im Süden. Der Murradweg R2 zwischen Andreas-Hofer-Platz und Erzherzog-Johann-Brücke ist gesperrt. Außerdem erfolgt eine Umleitung über den Andreas-Hofer-Platz und der Obere Neutorgasse. Die Radwegverbindung am Grieskai ist gesperrt. Ausweichen ist von Süden kommend über Nikolaiplatz/Griesgasse, von Norden über Stigergasse, Südtiroler Platz und Feuerbachgasse möglich. Der bestehende Radweg zwischen der Ökonomiegasse und Erzherzog-Johann-Brücke wird provisorisch um die dort ohnehin entfallene Straßenspur erweitert.

Auch die Fußgänger sind betroffen

Wer zu Fuß unterwegs ist, wechselt über Erzherzog-Johann-Brücke im Norden und Radetzkybrücke im Süden die Murseite. Die Mur-Promenade und der Gehweg sind im Nahbereich der Tegetthoffbrücke gesperrt. Die Buslinien 67 und 67E werden umgeleitet und mögliche Ersatzbusse bedienen andere Routen.